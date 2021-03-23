При столкновении двух машин на перекрестке в Ижевске пострадала двухлетняя девочка

За рулем иномарки сидела 20-летняя девушка
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Накануне вечером, 22 марта, на перекрестке улиц 9 Января и Цветочная в Ижевске автомобиль Hyundai Solaris врезался в ВАЗ-2114. За рулем иномарки была 20-летняя девушка, а вместе с ней в машине находились 26-летний молодой человек и двухлетняя девочка. Пассажиры получили травмы. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Авария произошла в момент поворота Hyundai Solaris налево на перекрестке на «красный». ВАЗ-2114 под управлением 45-летнего мужчины в этот момент двигался во встречном направлении на зеленый сигнал светофора.
Отмечается, что ребенок в машине не был в детском кресле.
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