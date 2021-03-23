Карта распространения коронавируса на 23 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 марта 2021 года
Фото: Амир Закиров
По данным оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразился еще 81 человек. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.
В Удмуртии провели 944 055 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 718.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 380
Воткинск - 1 320
Глазов - 1 645
Можга - 1 196
Сарапул - 1 099
Завьяловский район - 1 716
Алнашский район - 597
Балезинский район - 459
Вавожский район - 277
Воткинский район – 345
Глазовский район - 296
Граховский район - 193
Дебесский район - 235
Игринский район - 634
Камбарский район - 261
Каракулинский район - 211
Кезский район - 301
Кизнерский район - 331
Киясовский район - 214
Красногорский район - 307
Малопургинский район - 464
Можгинский район - 288
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 264
Сюмсинский район - 218
Увинский район - 768
Шарканский район - 507
Юкаменский район - 247
Якшур-Бодьинский район - 447
Ярский район - 267
41 791 человек поставили прививки с момента начала массовой вакцинации.
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