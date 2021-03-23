Карта распространения коронавируса на 23 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 23 марта 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразился еще 81 человек. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

В Удмуртии провели 944 055 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 718.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 380

Воткинск - 1 320

Глазов - 1 645

Можга - 1 196

Сарапул - 1 099

Завьяловский район - 1 716

Алнашский район - 597

Балезинский район - 459

Вавожский район - 277

Воткинский район – 345

Глазовский район - 296

Граховский район - 193

Дебесский район - 235

Игринский район - 634

Камбарский район - 261

Каракулинский район - 211

Кезский район - 301

Кизнерский район - 331

Киясовский район - 214

Красногорский район - 307

Малопургинский район - 464

Можгинский район - 288

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 264

Сюмсинский район - 218

Увинский район - 768

Шарканский район - 507

Юкаменский район - 247

Якшур-Бодьинский район - 447

Ярский район - 267

41 791 человек поставили прививки с момента начала массовой вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школьники из Удмуртии выиграли на всероссийском фестивале искусств для одаренных детей

При столкновении двух машин на перекрестке в Ижевске пострадала двухлетняя девочка

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.