В Удмуртии ведется расследование убийства 11-летней девочки

В убийстве подозревается ранее судимый местный житель 1993 года рождения Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 марта, в социальных сетях стала распространяться информация об убийстве и изнасиловании 11-летней девочки в Сарапуле. В интернете была опубликована ориентировка Межмуниципального отдела МВД «Сарапульский», где сообщается, что тело ребенка нашли в квартире на улице Азина.

Подозревается ранее судимый местный житель 1993 года рождения. В группе «Сарапул Где ГАИ Стоят» «ВКонтакте» появилась информация, что он уже задержан. Также по версии автора поста, девочка могла знать злоумышленника, поэтому пустила его в дом.

Федеральные СМИ сообщают, что для задержания преступника был объявлен план «Перехват».

Официальных данных от правоохранительных органов на данный момент нет. «Комсомолка» будет продолжать следить за ситуацией.

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