В Удмуртии обнаружили туши истощенных кабанов

Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии

В Воткинском районе Удмуртии обнаружили туши мертвых кабанов. На место выехали сотрудники ГУ ветеринарии Удмуртии. Они проверили материал на опасные заболевания, среди которых африканская чума свиней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К счастью, опасных заболеваний выявлено не было. Предварительной причиной смерти животных назвали истощение.

Трупы сожгли, а также провели дезинфекцию территории.

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