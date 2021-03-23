В Удмуртии обнаружили туши истощенных кабанов

Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии
В Воткинском районе Удмуртии обнаружили туши мертвых кабанов. На место выехали сотрудники ГУ ветеринарии Удмуртии. Они проверили материал на опасные заболевания, среди которых африканская чума свиней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К счастью, опасных заболеваний выявлено не было. Предварительной причиной смерти животных назвали истощение.
Трупы сожгли, а также провели дезинфекцию территории.
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