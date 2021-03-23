В Удмуртию дополнительно поступило 2,4 тысячи доз вакцины от COVID-19

Всего прививку от коронавируса удалось поставить уже 44582 жителям Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию привезли новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса. Так, дополнительно в наш регион поступило 2,4 тысячи доз. Об этом сообщает портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Препарат уже развозят по пунктам вакцинации.

Также сообщается, что в ближайшее время в республику должны поступить еще 6,3 тысяч доз для массовой вакцинации граждан.

Кстати, всего прививку от коронавируса удалось поставить уже 44582 жителям Удмуртии. Первый компонент получили 41812 человек и 27317 человек привились двумя компонентами.

По официальным данным Роспотребнадзора Удмуртии запас вакцины, который привозили ранее, израсходован на 99%.

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