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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 14:30

В Удмуртию дополнительно поступило 2,4 тысячи доз вакцины от COVID-19

Прошлый запас прививок был израсходован на 99%
Анна Митрофанова
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Всего прививку от коронавируса удалось поставить уже 44582 жителям Удмуртии

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию привезли новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса. Так, дополнительно в наш регион поступило 2,4 тысячи доз. Об этом сообщает портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Препарат уже развозят по пунктам вакцинации.

Также сообщается, что в ближайшее время в республику должны поступить еще 6,3 тысяч доз для массовой вакцинации граждан.

Кстати, всего прививку от коронавируса удалось поставить уже 44582 жителям Удмуртии. Первый компонент получили 41812 человек и 27317 человек привились двумя компонентами.

По официальным данным Роспотребнадзора Удмуртии запас вакцины, который привозили ранее, израсходован на 99%.

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