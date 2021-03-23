Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии задержан Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 23 марта, в Удмуртии задержали 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, который подозревается в убийстве 11-летней девочки. Оказалось, что он был знакомым матери погибшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Против него возбудили уголовное дело, ведется расследование.

Напомни, тело ребенка нашли ночью 22 марта, в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы.

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