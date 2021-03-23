Жителя Удмуртии, который подозревается в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, задержала полиция

Подозревается ранее судимый местный житель 1993 года рождения Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 23 марта, в Удмуртии задержали 27-летнего ранее судимого жителя Сарапула, который подозревается в убийстве 11-летней девочки. Тело девочки нашли в квартире ночью 22 марта. Оказалось, что он был знакомым матери погибшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело.

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает, что начала проверку причин и условий гибели 11-летней девочки в Сарапуле. По данному делу возбудили еще одно уголовное дело по статье - «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Информация об убийстве 11-летней девочки в городе Сарапул в Удмуртии появилась сначала в социальных сетях. Было размешено фото ориентировки Межмуниципального отдела МВД «Сарапульский».

На место выехала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она рассказала, что сейчас ведется следствие. Вся необходимая психологическая помощь детям, которые учились вместе с погибшей, и их родителям будет оказана.

«Мы понимаем, что дети не смогут остаться вне этой истории, потому что все обрастает слухами. Чтобы оградить детей от дополнительной психологической травмы будет разъяснено специалистами-психологами, как разговаривать с детьми и как объяснять» - поясняет уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии.

В сети активно начали выдвигать версии произошедшего. Так, в группе «Сарапул Где ГАИ Стоят» во «ВКонтакте» появился пост в котором сообщается, что девочка могла знать злоумышленника, поэтому и пустила его в квартиру.

Кроме того федеральные СМИ сообщили, что подозреваемого задержали и для этого в городе был объявлен план «Перехват».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При столкновении двух машин на перекрестке в Ижевске пострадала двухлетняя девочка

В Удмуртии обнаружили туши истощенных кабанов