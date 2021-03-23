Детский омбудсмен Ольга Авдеева об убийстве ребенка в Удмуртии: «Дети не смогут остаться вне этой истории»

Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В Сарапуле ведется расследование по факту убийства 11-летней девочки. Согласно ориентировке Межмуниципального отдела МВД «Сарапульский», которая появилась в интернете, тело ребенка нашли накануне, 22 марта, в квартире на улице Азина. На место, в Сарапул, выехала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы.

«Уполномоченный по правам ребенка не участвует в следственных мероприятиях. Моя стороны – это оградить детей, которые оказались в этой ситуации. Это те дети, которые обучались с девочкой, жертвой. Мы сейчас выезжали в город Сарапул проговорили со школой как это все будет проходить. И, если нужна будет помощь, договорились о том, что будут собраны родители», - говорит Ольга Авдеева.

Кроме того, родителям объяснят, как общаться с детьми в таких ситуациях.

«Мы понимаем, что дети не смогут остаться вне этой истории, потому что все обрастает слухами. Чтобы оградить детей от дополнительной психологической травмы будет разъяснено специалистами-психологами, как разговаривать с детьми и как объяснять» - поясняет уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии.

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