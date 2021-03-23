С начала 2021 года в Удмуртии сделали 8 308 мамографических исследований

В Удмуртии будет продолжаться переоснащение медучреждений, которые оказывают помощь больным с онкологическими заболеваниями Фото: pixabay.com

С января 2021 года в Удмуртии уже сделали 8 308 мамографических исследований. Этой новостью на своей странице в социальных сетях поделился глава республики.

«(Они) позволили спасти тысячи жизней и начать лечение вовремя», - пишет Александр Бречалов.

Все исследования проводились на новом оборудовании. Так, в 2019 году для региона закупили 7 современных маммографов. А уже в 2020 году Республиканский онкологический диспансер получил новое оборудование.

А в 2021 году в Удмуртии будет продолжаться переоснащение медучреждений, которые оказывают помощь больным с онкологическими заболеваниями. А еще новое оборудование должно появится в региональных сосудистых центрах и сосудистых отделениях.

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