Второе уголовное дело возбудили после убийства 11-летний девочки в Удмуртии

Прокуратура проводит проверку причин и условий гибели 11-летней девочки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает, что начала проверку причин и условий гибели 11-летней девочки в Сарапуле. По данному делу возбудили еще одно уголовное дело по статье - «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

«Будет дана оценка полноте и своевременности проведения профилактической работы, проводимой должностными лицами уполномоченных органов с семьей погибшей девочки», - сообщается в сообщении пресс-службы СУ СК по Удмуртии.

Ранее против 27-летнего подозреваемого возбудили дело о убийстве. А еще появились первые кадры с допроса молодого человека.

Оба дела находятся на контроле прокуратуры региона.

Напомни, тело ребенка нашли ночью 22 марта, в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы. А администрация Сарапула и администрация школы готовы оказать помощь в организации похорон.

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