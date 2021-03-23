Дополнительные 2,4 тысячи доз вакцины и обязательная вакцинация: последние новости коронавируса в Удмуртии на 23 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 23 марта Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразился еще 81 человек. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 104 случая заражения COVID-19. Смогли вылечится 26 686 пациентов. А вот 370 жителей, к сожалению, скончались.

41 791 человек поставили прививки с момента начала массовой вакцинации.

В Удмуртии провели 944 055 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 718.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

В Удмуртию привезли новую партию вакцины «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса. Так, дополнительно в наш регион поступило 2,4 тысячи доз. А в ближайшее время поступит еще одна большая партия.

Коронавирус в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала идею обязательной вакцинации для граждан. RT на русском сообщается, что чиновница заявила, что считает неправильным так «переламывать людей». Она отметила, что у России богатый опыт вакцинирования и отношения людей к прививкам. По словам Татьяны Голиковой, все люди разные, и они имеют право на свое мнение и решение по поводу вакцинирования. Более того, у некоторых существует медицинский отвод от прививки.

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