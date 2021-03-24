Администрация Ижевска выделит 1,8 млн рублей на восстановление крыши в доме пос. Машиностроителей

Дом в Ижевске, где обрушилась крыша. Фото: Анастасия Михайлова

На восстановление кровли в доме пос. Машиностроителей, 84 выделят 1,8 млн рублей из резервного фонда Ижевска. Таково решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) администрации города.

Напомним, в ночь на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей обрушилась крыша. 46 жильцов были эвакуированы.

Установлена предварительная причина

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, установлена предварительная причина проседания кровли – это износ стропильной конструкции и нарушения, допущенные при предыдущем капитальном ремонте.

В акте осмотра строительных конструкций дома написано, что дефектов, свидетельствующих об аварийном или предаварийном состоянии дома, не выявлено. Состояние чердачных перекрытий признано ограниченно работоспособным, как и наружных стен здания, на которых появились трещины. Пока жители говорят, что трещины на стенах – следствие обрушения кровли. Экспертная организация взяла еще время, чтобы установить точную причину появления трещин.

На сегодняшний момент чердак дома расчищен, техническое состояние чердачных перекрытий обследовано, система теплоснабжения восстановлена. Пока крыша дома накрыта брезентовым пологом.

Деньги выделит администрация

Идет подготовка к проведению восстановительных работ на кровле. Их выполнят за счет резервного фонда администрации Ижевска, дополнительные средства – 798 тысяч рублей, накопленные собственниками дома с 2014 года и будущие платежи – направит Фонд капремонта республики.

За счет бюджета города установят стропильные и подстропильные системы крыши – деревянные несущие конструкции.

Средства фонда капремонта пойдут на устройство обрешетки кровли и ее покрытие оцинкованным профнастилом, а также установка слуховых окон.

Пока режим ЧС в границах дома пос. Машиностроителей, 84 сохраняется, дом охраняется сотрудниками полиции.

Для жителей дома открыли «горячую линию»: 8-952-406-21-36 (без выходных, с 09:00 до 20:00).

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