Соседи 11-летней девочки, убитой в Удмуртии: «Она доверяла убийце»

Подозреваемого задержали и доставили на допрос
22 марта в Удмуртии обнаружили мертвой 11-летнюю девочку. «Изнасилована и убита», «убийца - сожитель матери», «введен план «Перехват» - сообщения стали появляться с самого утра 23 марта. Чтобы выяснить, что же случилось с ребенком, журналист «Комсомолки» отправился туда, где произошло убийство – в Сарапул.
ДЕВОЧКА КАК ДЕВОЧКА
Лена Васильева (имена изменены – Прим.ред.) и ее мама Светлана жили в доме на улице Азина. По словам соседей, семья была неблагополучной – женщина пила, водила мужчин, в квартире постоянно было шумно. Девочка была предоставлена сама себе. Несмотря на это, Лена была активной, доброжелательной. Училась, общалась с друзьями, словом – нормальный ребенок.
«Девочка как девочка, одета хорошо всегда. Нормальный ребенок. То, что мать водила мужчин к себе - это было», – говорят соседи.
Именно мать обнаружила тело дочери 22 марта (сообщение поступило на 112 в 22:10 - прим. ред.).
Девочка была обнаружена вечером 22 марта в своей квартире
Фото: Амир Закиров
Так что же произошло? Как убийца попал в дом? Соседи говорят – девочка могла знать злоумышленника, поэтому пустила его в квартиру.
«Это случилось по доверию. Девочка доверяла ему [убийце], не испугалась. Возможно, он там регулярно находился», – предполагают соседи.
Подозрения пали на 27-летнего Кирилла, знакомого матери. По слухам, мужчина употреблял наркотики, ранее был судим. О его зависимости говорят и давние знакомые Кирилла.
«Он часто гулял в компании друзей, нередко - будучи «под кайфом». Раньше жил с родителями, на вид - обычная семья. Осенью родители дом продали. Сам парень тоже давно там не жил», – говорит жительница Сарапула, знакомая с мужчиной.
Наш журналист пообщалась со знакомыми девочки и ее семьи
Фото: Амир Закиров
«Мы пересекались с ним лет 10 назад. Тогда он был адекватным, я даже не поверил, что он может это сделать», – говорит знакомый, общавшийся с Кириллом в школьные годы.
«В свое время учился в кадетском классе. Учился плохо, экзамены не сдан и был отчислен из школы, был судим», – рассказывают жители Сарапула.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
В данный момент подозреваемый задержан. Уголовные дела возбуждены по двум статья - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Удмуртии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведутся следственные действия.
По факту случившегося возбуждено два уголовных дела
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
ОФИЦИАЛЬНО
Также к ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии. Ольга Авдеева отметила, что в школе, в которой училась девочка, уже проводится работа. В настоящий момент ученики находятся на каникулах, однако для того, чтобы оградить детей от психологической травмы, с ними будут проведены беседы со специалистами-психологами.
«Если нужна будет помощь, договорились о том, что будут собраны родители. Родителям будет разъяснено, как правильно объяснять детям. Если будет нужна помощь специалистов, психологов, такая помощь будет оказана», – отметила она.
Сейчас дверь квартиры, в которой произошло убийство, опечатана
Фото: Амир Закиров
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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