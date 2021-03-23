Соседи 11-летней девочки, убитой в Удмуртии: «Она доверяла убийце»

Подозреваемого задержали и доставили на допрос

22 марта в Удмуртии обнаружили мертвой 11-летнюю девочку. «Изнасилована и убита», «убийца - сожитель матери», «введен план «Перехват» - сообщения стали появляться с самого утра 23 марта. Чтобы выяснить, что же случилось с ребенком, журналист «Комсомолки» отправился туда, где произошло убийство – в Сарапул.

ДЕВОЧКА КАК ДЕВОЧКА

Лена Васильева (имена изменены – Прим.ред.) и ее мама Светлана жили в доме на улице Азина. По словам соседей, семья была неблагополучной – женщина пила, водила мужчин, в квартире постоянно было шумно. Девочка была предоставлена сама себе. Несмотря на это, Лена была активной, доброжелательной. Училась, общалась с друзьями, словом – нормальный ребенок.

«Девочка как девочка, одета хорошо всегда. Нормальный ребенок. То, что мать водила мужчин к себе - это было», – говорят соседи.

Именно мать обнаружила тело дочери 22 марта (сообщение поступило на 112 в 22:10 - прим. ред.).

Девочка была обнаружена вечером 22 марта в своей квартире Фото: Амир Закиров

Так что же произошло? Как убийца попал в дом? Соседи говорят – девочка могла знать злоумышленника, поэтому пустила его в квартиру.

«Это случилось по доверию. Девочка доверяла ему [убийце], не испугалась. Возможно, он там регулярно находился», – предполагают соседи.

Подозрения пали на 27-летнего Кирилла, знакомого матери. По слухам, мужчина употреблял наркотики, ранее был судим. О его зависимости говорят и давние знакомые Кирилла.

«Он часто гулял в компании друзей, нередко - будучи «под кайфом». Раньше жил с родителями, на вид - обычная семья. Осенью родители дом продали. Сам парень тоже давно там не жил», – говорит жительница Сарапула, знакомая с мужчиной.

Наш журналист пообщалась со знакомыми девочки и ее семьи Фото: Амир Закиров

«Мы пересекались с ним лет 10 назад. Тогда он был адекватным, я даже не поверил, что он может это сделать», – говорит знакомый, общавшийся с Кириллом в школьные годы.

«В свое время учился в кадетском классе. Учился плохо, экзамены не сдан и был отчислен из школы, был судим», – рассказывают жители Сарапула.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

В данный момент подозреваемый задержан. Уголовные дела возбуждены по двум статья - п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведутся следственные действия.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Также к ситуации подключилась уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии. Ольга Авдеева отметила, что в школе, в которой училась девочка, уже проводится работа. В настоящий момент ученики находятся на каникулах, однако для того, чтобы оградить детей от психологической травмы, с ними будут проведены беседы со специалистами-психологами.

«Если нужна будет помощь, договорились о том, что будут собраны родители. Родителям будет разъяснено, как правильно объяснять детям. Если будет нужна помощь специалистов, психологов, такая помощь будет оказана», – отметила она.

Сейчас дверь квартиры, в которой произошло убийство, опечатана Фото: Амир Закиров

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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