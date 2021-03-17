Жители дома, в котором обрушилась кровля в Ижевске: «Спящих детей выносили на руках»

Жильцы говорят, что кровля протекала давно Фото: Амир Закиров

В ночь с 16 на 17 марта у дома №84 в поселке Машиностроителей обрушилась крыша. 46 жильцов были эвакуированы. Журналист «Комсомолки» выяснил, из-за чего произошло ЧП, есть ли пострадавшие и что сейчас происходит на месте происшествия.

ЖИЛЬЦОВ РАЗБУДИЛИ СПАСАТЕЛИ

ЧП произошло глубоким вечером 16 марта, около 23 часов. В это время большая часть жителей двухэтажного дома готовились ко сну.

— Мы спать ложились, когда все произошло. Я услышала движение, как будто мебель переставляют. Сходила вниз к соседу, потому что подумала, что он в двенадцатом часу что-то двигает. Поднялась к себе и услышала, как будто капли капают, и снова это движение мебели. А потом раздался звук, как будто все обрушилось. Было очень громко и очень страшно, - поделилась жительница одной из квартир,Татьяна.

Пройти в подъезд сейчас можно только с паспортом Фото: Амир Закиров

Шестилетний сын женщины в это время спал. Его одели в теплые вещи и вынесли на улицу – выносили мальчика на руках. Татьяна успела взять только деньги и документы: они хранятся на такие случаи в одном месте. Сейчас семья будет жить на съемной квартире.

- Я в положении, срок через пару месяцев. Не хотелось бы рожать на съемной квартире, - делится она.

С крыши счищают снег Фото: Амир Закиров

Подобными же историями делятся и другие жильцы.

— Я думала, что мебель двигают, и спать легла. Проснулась от того, что в дверь стучались сотрудники МЧС. Машины подъехали, и всех вывели на улицу. Своим ходом дошли до школы, с собой можно было взять самое необходимое. Сюда мы пришли во втором часу, в четвертом нам поставили раскладушки, — рассказывает еще одна жительница дома. Она эвакуировалась вместе со своей собакой. – А в девять утра нас накормили кашей.

ПРОВЕЛИ НОЧЬ В ШКОЛЬНОМ СПОРТЗАЛЕ

Наш журналист побывал на месте происшествия утром 17 марта. Здание, в котором рухнула кровля, было огорожено лентой. За территорию никого не пускали. Вокруг было многолюдно - ситуация для спального района нетипичная. Жильцы дома забирали вещи, работники управляющей компании сбрасывали снег с крыши. Около дома дежурили полицейские.

— Попасть к себе домой можно только с паспортом, у всех проверяют прописку- рассказала Татьяна. – Мне кажется, что это правильно. Мы и так боимся, что пока нас нет, из квартир могут украсть ценные вещи.

46 жильцов эвакуировали в школу №51 Фото: Амир Закиров

Накануне жильцов эвакуировали в школу №51. Они расположились в спортзале. Для них поставили раскладушки с матрасами и организовали перекус — кулер с водой, кофе, чай и печенье.

Однако на момент нашего прихода в спортзале находились около десяти людей. Некоторые были с питомцами. Одна из жительниц сидела с небольшой собакой, которая жалобно скулила.

— У нее стресс. Вчера еще вечером грохот стоял, она всю ночь не спала. И мы нервничаем все, а собаки же чувствительные к этому, — говорит хозяйка животного.

Некоторые жильцы провели ночь в спортзале школы со своими питомцами Фото: Амир Закиров

Через десять минут после нашего прихода всех жильцов организованно увезли в управление ЖКХ. В ближайшее время им предоставят жилье в маневренном фонде. Как сообщает пресс-служба Ижевска, во временном жилье нуждаются 17 человек.

В школе жильцам налили чай и кофе, а еще их накормили кашей Фото: Амир Закиров

ОБСЛЕДУЮТ КРОВЛЮ

Жильцы говорят, что дом был в не самом плохом состоянии. В 2007 году здесь проложили новые трубы. Но крыша была ужасной, к тому же ее не чистили от снега. Возможно, это стало причиной происшествия, считают жильцы.

— У меня капало с потолка, облупился шифер. У соседей пахло плесенью от сырости — зайти невозможно было. В этом году скопилось очень много снега, около моего подъезда 30-сантиметровая глыба лежит. Но никто и подумать не мог, что может просесть крыша, — говорит Татьяна.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», дому уже 60 лет: его построили в 1961 году. За все это время капитальный ремонт не проводился ни разу. Деньги на капремонт жители собирают «в общем котле». Работы были запланированы на 2023 год. Но выполнять их придется раньше. Заместитель директора Егор Оборин из временной управляющей компании МУП «СпДУ» рассказал нам, что компания вместе с Фондом капремонта будет определять объем работ. После этого будут восстанавливать кровлю — срок будет зависеть от того, сколько работ нужно провести. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев написал на своей странице в соцсетях, что на обследование крыши уйдет два дня. Ремонтировать ее будут за счет муниципального бюджета.

Дом не признан аварийным. Сейчас его отключили от коммунальных ресурсов. Управляющим компаниям домов в районе Машиностроителя дали задание почистить крыши от снега и проверить состояние кровель и чердаков.

Проверку начала проводить прокуратура.

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