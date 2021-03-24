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Коронавирус Covid-1924 марта 2021 8:13

В Удмуртии от коронавируса скончалась женщина 86 лет

Заболело еще 80 человек
Анна Митрофанова
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В Удмуртии коронавирусом заболело еще 80 человек

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба из них - 7 детей и 25 пенсионеров.

К сожалению, скончалась женщина 86 лет. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 184 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 762 пациента. 371 житель, к сожалению, скончались.

В Удмуртии провели 946 071 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 016.

41 812 вакцинировались от коронавируса.

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