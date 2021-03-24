Девочек в Удмуртии в 2021 году бесплатно привьют от вируса папиломы человека

В 2020 году привились всего 600 девочек

В этом году в Удмуртии решено привить против вируса папилломы человека (ВПЧ) около 1000 девочек в возрасте 9-10 лет. Все они будут из социально неблагополучных семей и проживающих в закрытых учреждениях.

Отметим, ВПЧ – вирус, который передается половым путем. Два типа ВПЧ вызывают 70% всех случаев рака и предраковых поражений шейки матки.

На вакцинацию из бюджета республики в рамках программы «Профилактика инфекционных заболеваний» выделят 10 млн рублей.

«Вирус папилломы человека не входит в перечень инфекций, профилактика которых осуществляется в рамках национального календаря профпрививок», - заявила Елена Корякина, главный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Удмуртии.

По ее словам, такая вакцинация необходима, особенно девочкам из групп риска. Именно они больше всего подвержены опасности заражения ВПЧ и дальнейшему развитию рака шейки матки.

В прошлом году удалось привить 600 человек.

Ранее стало известно, что в 2021 году в республике провели уже 8308 мамографических исследований.

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