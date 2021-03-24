Школьники из Удмуртии разрабатывают новую символику для города Глазова

Школьники разрабатывают символику для Глазова, чтобы раскрыть свой город как легкий, продвинутый и творческий Фото: пресс-служба администрации Глазова

В Глазове школьники начали разрабатывать новую символику для своего города. Одним из вариантов новых символов могут стать фигурки в технике оригами – звезда, самолет и журавль. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы уже давно работаем над концепцией символики города и видим её максимально просто. Глазов - легкий город. Поэтому мы нанесли символы на легкий материал – бумагу», - рассказывают о своей работы школьники.

Новая символика будет выполнена в привычных для глазовчан цветах – синий, жёлтый, красный. Все они присутствуют на гербе города. Ребята, через новый дизайн хотят раскрыть свой город как легкий, продвинутый и творческий.

Один из вариантов новой символики в стиле оригами Фото: пресс-служба администрации Глазова

Один из вариантов новой символики в стиле оригами Фото: пресс-служба администрации Глазова

Один из вариантов новой символики в стиле оригами Фото: пресс-служба администрации Глазова

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