Следж-хоккеисты из Удмуртии взяли «бронзу» на чемпионате России

В 16 играх следж-хоккеисты из Удмуртии забросили 36 шайб Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Следж-хоккеисты команды «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» заняли третье место на чемпионате России. В финальном матче они победили оренбургских «Ястребов» со счетом 2:0. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Голы забили хоккеисты Михаил Ворончихин и Владимир Рычков. В 16 играх наши спортсмены забросили 36 шайб.

Финал соревнований прошел городе Алексин Тульской области. Всего в чемпионате приняли участие 8 команд из разных регионов страны. Первое место заняла подмосковная команда «Феникс», а второе - «Югра» из Ханты-Мансийска.

Кстати, первый круг Чемпионата России по следж-хоккею впервые проходил в конце 2020 года в Ижевске. Тогда наши спортсмены также заняли третье место.

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