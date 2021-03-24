В Удмуртии задержали подозреваемых в организации борделя в сауне

В Сарапуле задержаны директора сауны и четыре администратора Фото: pixabay.com

В Сарапуле задержаны директора сауны и четыре администратора, которые подозреваются в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По предварительной версии следствия, администраторы по желанию гостей приводили женщин из сферы интимных услуг прямо в сауну.

Против них возбудили уголовное дело по статье - «организация занятия проституцией другими лицами». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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