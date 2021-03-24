Ижевск окутала молочная дымка: 5 фото тумана от горожан

Сегодня утром Ижевск погрузился в молочную дымку Фото: Анастасия Захарова

Сегодня утром Ижевск погрузился в молочную дымку. Улицы расплылись в серо-белой вате. А жители города начали делится в социальных сетях завораживающими и слегка мистическими фотографиями тумана над городом.

«Комсомолка» собрала пять снимков ижевчан.

Городская романтика - наблюдать за таинственными пейзажами города, на который опустился туман, из окна трамвая.

Фото: Захарова Анастасия

Оказывается, туманный вид из окна завораживает не только людей, но и котов.

Фото: Селезнева Алена

Когда на город опускается туман, вид из окна превращается в мираж.

Фото: Ардашева Екатерина

Автор следующей фотографии - Александр Белых. Он заметил на деревьях маленькие сосульки, которые образовались после тумана.

«Туман осел на деревьях невероятными микрососульками. Осторожно, Ижевск, скользко!», - предупреждает он.

Фото: Белых Александр, https://vk.com/sashabe

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