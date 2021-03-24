Ижевск окутала молочная дымка: 5 фото тумана от горожан

Сегодня утром Ижевск погрузился в молочную дымку
Фото: Анастасия Захарова
Сегодня утром Ижевск погрузился в молочную дымку. Улицы расплылись в серо-белой вате. А жители города начали делится в социальных сетях завораживающими и слегка мистическими фотографиями тумана над городом.
«Комсомолка» собрала пять снимков ижевчан.
Городская романтика - наблюдать за таинственными пейзажами города, на который опустился туман, из окна трамвая.
Фото: Захарова Анастасия
Оказывается, туманный вид из окна завораживает не только людей, но и котов.
Фото: Селезнева Алена
Когда на город опускается туман, вид из окна превращается в мираж.
Фото: Ардашева Екатерина
Автор следующей фотографии - Александр Белых. Он заметил на деревьях маленькие сосульки, которые образовались после тумана.
«Туман осел на деревьях невероятными микрососульками. Осторожно, Ижевск, скользко!», - предупреждает он.
Фото: Белых Александр, https://vk.com/sashabe
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