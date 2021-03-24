Карта распространения коронавируса на 24 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

41 812 жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. К сожалению, скончалась женщина 86 лет. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.
В Удмуртии провели 946 071 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 016.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 406
Воткинск - 1 324
Глазов - 1 653
Можга - 1 197
Сарапул - 1 099
Завьяловский район - 1 716
Алнашский район - 597
Балезинский район - 462
Вавожский район - 277
Воткинский район – 345
Глазовский район - 298
Граховский район - 193
Дебесский район - 241
Игринский район - 642
Камбарский район - 261
Каракулинский район - 211
Кезский район - 304
Кизнерский район - 333
Киясовский район - 214
Красногорский район - 310
Малопургинский район - 464
Можгинский район - 288
Сарапульский район - 345
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 219
Увинский район - 773
Шарканский район - 507
Юкаменский район - 249
Якшур-Бодьинский район - 447
Ярский район - 271
41 812 жителей вакцинировались от коронавируса.
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