Карта распространения коронавируса на 24 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

41 812 жителей Удмуртии вакцинировались от коронавируса Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. К сожалению, скончалась женщина 86 лет. При этом 76 человек выздоровели, их выписали.

В Удмуртии провели 946 071 исследование на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 2 016.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 406

Воткинск - 1 324

Глазов - 1 653

Можга - 1 197

Сарапул - 1 099

Завьяловский район - 1 716

Алнашский район - 597

Балезинский район - 462

Вавожский район - 277

Воткинский район – 345

Глазовский район - 298

Граховский район - 193

Дебесский район - 241

Игринский район - 642

Камбарский район - 261

Каракулинский район - 211

Кезский район - 304

Кизнерский район - 333

Киясовский район - 214

Красногорский район - 310

Малопургинский район - 464

Можгинский район - 288

Сарапульский район - 345

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 219

Увинский район - 773

Шарканский район - 507

Юкаменский район - 249

Якшур-Бодьинский район - 447

Ярский район - 271

41 812 жителей вакцинировались от коронавируса.

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