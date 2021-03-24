В Удмуртии зрительные залы разрешили заполнять на 75%

В Удмуртии отменили ряд ограничительных мер, которые ранее вводили из-за коронавируса Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 марта, опубликовали распоряжение главы Удмуртии, согласно которому в республике отменятся «шахматная» рассадка зрителей и разрешается проверка страховых и медицинских организаций, работающих в сфере ОМС. Эта информация появилась в официальном телеграмм-канале правительства региона.

Теперь зрительные залы можно будет заполнять на 75%, а не на половину, как ранее.

Напомним, ограничительные меры были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первые ослабления случились 9 февраля. Тогда кинотеатрам, театрам, общепиту и другим культурным учреждениям разрешили работать без ограничений, которые ввели еще 9 октября 2020 года.

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