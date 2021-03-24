В Ижевске за ночь дорожники залили 200 квадратных метров ям на дорогах

Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

24 марта мэр Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в социальных сетях рассказал, что за ночь в столице Удмуртии дорожники залили специальной смесью 200 квадратных метров ям. Участки для ремонта выбирались на основании обращений граждан.

А уже 5 апреля в городе начнутся осмотры 190 гарантийных дорог и тротуаров.

«Технадзоры составят акты на тех участках, где за зиму появились дефекты, и предъявят их подрядчикам для устранения», - пишет глава города.

А к концу апреля планируется запустить ремонтный сезон.

Напомним, в этом году работы по ремонту дорог в Ижевске будут вестись круглосуточно, а еще будут использовать асфальтобетон нового ГОСТа. Всего планируется отремонтировать 9 участков дорог по нацпроекту БКАД.

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