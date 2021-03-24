Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 марта 2021 13:30

Посылавшего наркотики в колонию кондуктора из Ижевска осудили на 15 лет

Кроме того, он обвиняется еще в 4 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков
Анна Митрофанова
Комментарии (1)Комментарии (1)

Кондуктора из Ижевска, который отправлял наркотики в колонию, отправится в колонию строго режима

Фото: Диля Ахмадишина

23 марта Верховный суд Удмуртии приговорил к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы 38-летнего кондуктора общественного транспорта, который обвиняется в совершении пяти преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Из материалов уголовного дело, стало известно, что в мае 2020 года осужденный отправил посылку с наркотиками своему знакомому в колонию. Там ее обнаружили, после чего задержали самого виновного. В этот момент он делал «закладки» наркотиков в Ижевске. Поэтому при нем обнаружили запрещенные вещества, которые позже нашли еще и у него дома.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии зрительные залы разрешили заполнять на 75%

Карта распространения коронавируса на 24 марта 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

КриминалКриминал в Ижевске и Удмуртии