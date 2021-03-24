Посылавшего наркотики в колонию кондуктора из Ижевска осудили на 15 лет

Кондуктора из Ижевска, который отправлял наркотики в колонию, отправится в колонию строго режима Фото: Диля Ахмадишина

23 марта Верховный суд Удмуртии приговорил к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы 38-летнего кондуктора общественного транспорта, который обвиняется в совершении пяти преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Из материалов уголовного дело, стало известно, что в мае 2020 года осужденный отправил посылку с наркотиками своему знакомому в колонию. Там ее обнаружили, после чего задержали самого виновного. В этот момент он делал «закладки» наркотиков в Ижевске. Поэтому при нем обнаружили запрещенные вещества, которые позже нашли еще и у него дома.

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