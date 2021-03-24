Видео: бурый медведь Гоша вышел из зимней спячки в зоопарке в Ижевске

Бурый медведь Гоша Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска

Пресс-служба ижевского зоопарка сообщила радостную новость: бурый медведь Гоша проснулся после зимней спячки. Сотрудники считают, что это верный знак того, что в город пришла весна.

«И пусть на дворе конец марта, настоящий и самый правдивый вестник весны проснулся и вышел на прогулку именно сегодня. Бурый медведь Гоша ещё сонный, но как только увидел снежный наст - сонливость и вялость как рукой сняло!», - пишут в сообщении.

На видео видно, как крупный хищник играет и валяется в снегу, радуясь солнечным лучам, как ребенок. В один момент, кажется, он даже пытался слепить снеговика. Сотрудники зоопарка подтверждают, что звери - как дети.

«Все-таки даже самые хищные и опасные звери в душе дети, так же любят игрушки, лакомства и пошалить», - пишут они.

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