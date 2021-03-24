Денис Мацуев выступит на фестивале «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске

Известный российский пианист выступит в Ижевске на стадионе «Динамо» Фото: pixabay.com

С 8 по 11 июля в Удмуртии пройдет 64 фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского». Среди известных исполнителей, которые приедут в республику – Денис Мацуев и Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Известный российский пианист выступит в Ижевске на стадионе «Динамо». Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-конференции журналистам рассказал директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин.

Фестиваль пройдет в формате Open air (опен эйр) на открытых площадках крупных городов. Это нововведение в проведении традиционного мероприятия. Планируется, что площадка сможет вместить около 2 тысяч человек. На организацию будет потрачено 12 млн рублей, кроме того, привлекут средства предпринимателей. Все происходящее будет транслироваться на большие экраны.

СПРАВКА КП

Фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» проводится ежегодно с 1958 года. Он является одним из самых значимых событий в культурной жизни республики и уже давно получил общероссийское признание.

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