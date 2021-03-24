В Ижевске автомобиль провалился в канализационный колодец

Фото: Yana Anisimova, https://vk.com/seregovna27

Накануне днем, 23 марта, в группе «Благоустройство г. Ижевска» «ВКонтакте» жительница города выложила фотографии, на которых видно, что переднее колесо автомобиля «Лада» провалилось в канализационный колодец. Инцидент произошел на Заречном шоссе недалеко от дома №49.

«Люк был просто прикрыт, никаких ограждений не стояло. А если бы было завалено снегом, мог провалиться человек!!!», - пишет автор поста.

Фото: Yana Anisimova, https://vk.com/seregovna27

В комментариях жители посоветовали обратится с этой ситуацией в суд.

«Обращайтесь в суд о взыскании ущерба», - пишет Дмитрий Наговицын.

Также благодаря ижевчанам и их комментариям удалось узнать, что на данный момент на месте установили ограждение с сигнальной лентой. А ремонтные работы в колодце проводились 4 марта. Кстати, судя по фото и словам Сергея Сысоева, тогда на люке также стояло ограждение.

Фото: Сергей Сысоев, https://vk.com/id50780837

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