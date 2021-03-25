Погода в Ижевске на 25 марта: ожидаются до +5 °С и местами гололедица

До +5 °С ожидается 25 марта в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! На календаре 25 марта, четверг. Рабочие будни подходят к концу и до выходных уже рукой подать. Тем более что погода на сегодня тоже обещает быть приятной.

По данным удмуртского гидрометцентра, в столице Удмуртии ожидается потепление до +3...+5°С. На небе будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Однако Юго-Западный ветер подует со скоростью 5-10 м/c.

Температура воздуха ночью продолжает опускаться ниже нуля. Сегодня столбик термометра упадет до -4...-6 °С. И синоптики обещают местами небольшой снег.

Водителям и пешеходам следует быть аккуратней, так как утром и ночью местами гололед.

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