Заведующую складом в Удмуртии осудят за взятки в более 200 тыс рублей

За двойную взятку осудят жительницу Удмуртии Фото: Архив КП

Заведующую продовольственным складом социального учреждения осудят в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба следственного комитета Удмуртии, она дважды брала взятки в значительном размере.

56-летняя женщина работала заведующей в госучреждении соцобслуживания в Сарапуле. С января 2018 по апрель 2019 года она получила две взятки в 140 тысяч рублей и в 65 тысяч рублей. Деньги переводились на банковскую карту от поставщиков продуктов. За взятку она принимала продукты питания вне очереди в удобное время.

Заведующая признала вину. На её имущество наложили арест. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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