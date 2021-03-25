Комплекс по переработке нефтяного сырья планируют за 188 млрд рублей построить в Удмуртии

Строительство комплекса по переработке нефтяного сырья может состояться в Удмуртии, Фото: freepik.com

Нефтехимический комплекс по переработке нефтяного сырья и производству полиэтилена, полипропилена и ароматических углеводородов может появиться в Камбарке. Об этом сообщил министр промышленности региона Виктор Лашкарев на своей странице в социальных сетях. По его словам, на реализацию объекта уйдет около 200 млрд рублей.

«Строительство нефтехимического завода предполагает более 188 млрд инвестиций, создание более 1000 новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Инвесторы и инициаторы проекта обсудили на выездной встрече на месте возможность привлечения населения к строительству, использование материалов местного производства и обеспечение жизнедеятельности и инфраструктуры комплекса.

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