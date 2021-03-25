Ремонт музея и благоустройство родника: в Удмуртии определили победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования

В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году благоустроят родник в деревне Гондырвай Шарканского района Фото: pixabay.com

Накануне, 24 марта, в Удмуртии определили 293 проекта-победителя конкурса инициативного бюджетирования. На их реализацию будет выделено софинансирование из бюджета республики в 2021 году. Общая сумма проектов 209 млн рублей. В бюджете республики на них предусмотрено 180 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Победителями стали 166 проектов по конкурсу муниципальных районов, городских и сельских поселений и 127 проектов - по конкурсу городских округов. Общее количество победивших проектов 293, что на 20% больше, чем в конкурсе прошлого года», - говорит председатель конкурсной комиссии, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Анатолий Строков.

Городским проектам выделят 40% от общей суммы, а 60% отправят в сельские районы.

Среди самых популярных направлений, которые предлагают жители - ремонт дорог, строительство детских площадок и спортивных комплексов. В этом году среди победителей оказались проекты, которые предусматривают ремонт помещения музея «Лавки купца Базуева» в селе Перевозное и благоустройство родника в деревне Гондырвай Шарканского района.

«В результате реализации инициативного бюджетирования в городах и районах республики запущен импульс интенсивного развития местных сообществ, создания общих ценностей через совместную деятельность граждан. Люди видят реальные результаты, позитивные изменения и приходят на собрания, отстаивают свои идеи, помогают готовить заявки. Зная, что их предложения действительно могут быть реализованы в достаточно короткие сроки, вносят свой вклад в реализацию проектов», - отметил Анатолий Строков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вновь 80 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии

Комплекс по переработке нефтяного сырья планируют за 188 млрд рублей построить в Удмуртии