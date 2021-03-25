Вновь 80 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии

41 877 жителей уже вакцинировались от коронавируса Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба из них - 3 детей и 31 пенсионер. При этом только 78 человек выздоровели, их выписали.

41 877 жителей уже вакцинировались от коронавируса. Кстати, на днях в республику поступило дополнительные 2,4 тысячи доз, а позже придет еще 6,3 тысячи доз.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 264 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 840 пациентов. 371 житель, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 948 610 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 539.

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