Видео: в зоопарке Удмуртии родились два лемура

Два лемура родились в зоопарке Удмуртии

Пресс-служба ижевского зоопарка сообщила радостную новость: 12 марта на свет появилось два кошачьих лемура. Дети не отходят от своей мамы, а она внимательно следит, чтобы никто не подходил к ее малышам.

Судя по видео, малыши очень любопытные и чувствуют себя хорошо. Други взрослые лемуры также проявляют интерес к новым жителям.

Пол лемуров пока неизвестен, а веся они всего около 100-150 грамм. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ремонт музея и благоустройство родника: в Удмуртии определили победителей конкурса проектов инициативного бюджетирования

Вновь 80 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии