В Удмуртии осудили 37-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Пьяный мужчина позвонил в «112» и сообщил о готовящихся взрывах в двух домах города Сарапула Фото: Диля Ахмадишина

37-летний житель Сарапула осужден за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Он получил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев, сообщает пресс-служба судейского сообществ Удмуртии.

Установлено, что 15 сентября 2020 года, пьяный мужчина позвонил в «112» и сообщил, что имеет информацию о предстоящих взрывах в двух многоквартирных домах города Сарапула. На место происшествия незамедлительно выехали силы МВД и

спецслужбы, призванные оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Это повлияло на дезорганизацию деятельности правоохранителей.

Суд при вынесении приговора учел смягчающие наказание обстоятельства: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние, наличие малолетних детей. А также, напротив, взял во внимание отягчающие обстоятельства: совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор уже вступил в законную силу.

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