Остановку «Рембыттехника» снесли на улице Ленина в Ижевске

Жители ждут транспорт на остановке «Рембыттехника», которую снесли на улице Кирова в Ижевске Фото: личный архив героев

В группе «Злой Ижевчанин» во «ВКонтакте» житель города Геннадий Глухов поделился новостью, что остановку «Рембыттехника» на улице Ленина демонтировали. Вместе с этим убрали цветочный и торговый ларек, которые были частью комплекса.

«Жизнь и смерть одной остановки. Кажется, она была там всегда. Остановка. Нет. Остановочный комплекс - именно так. А сегодня его не стало. Ушла целая эпоха», - пишет Геннадий Глухов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Он выразил негодование, что теперь не только нельзя будет комфортно дожидаться транспорт, но и не будет возможности приобрести рано утром воду в ларьке, который работал круглосуточно.

«С одной стороны комплекса, круглосуточный цветочный ларек - частенько выручавший по праздникам и не только. С другой стороны, классический ларек со снеками и напитками, которые сейчас и не купишь нигде с 21 до 9 часов - так же сейчас работают "нормальные магазины". А тебе на учебу, в офис надо к 9.00. Стоишь на остановке, а водичку приобрести нет возможности, "нормальные магазы" еще не открыты», - жалуется автор поста.

Снос остановки «Рембыттехника» на улице Кирова в Ижевске Фото: личный архив героев

Кроме того, его волнует вопрос, появится ли на этом месте другой остановочный комплекс.

«А вместо него поставят продуваемую всеми ветрами дырявую малюсенькую остановку. Если поставят... вон на "Метеоре" нет до сих пор», - пишет Геннадий Глухов.

Кстати, про снос остановки около ТВЦ «Метеор» мы также писали ранее.

А в комментариях под постом ижевчанина начались бурные обсуждения среди жителей города.

«Щас пройдет пол года и поставят новую.которая ни от дождя, ни от ветра толком не защитит. Прежде чем ломать надо новую привезти и сразу поставить», - выражает свое мнение о ситуации Олег Александров.

«Ларьки были ужасные,а снять старую краску поменять карбонат,4 доски еще сто лет простояла бы остановка и дешевле», - думает Людмила Григорьева

«Жаль.я часто там в ларьке грелась», - рассказывает Настя Гусейнова

«Ломать не строить. Так же запретили торговлю в подземных переходах у удгу и электротехники. В итоге все пришло в запустение», - раскрывает еще одну проблему, которая волнует ижевчан, Артем Медведев.

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