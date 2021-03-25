Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»

Машину пьяного водителя из Удмуртии после погони отправили на штрафстоянку

Сотрудниками ДПС в поселке Кез в Удмуртии заметили движущийся автомобиль «Лада Нива», водитель которого явно был пьян. Они потребовали его остановится, однако мужчина за рулем, проигнорировал их. Из-за этого началась погоня, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время преследования сотрудники ЛПС еще не раз просили мужчину остановится. Когда этого не произошло, а ситуация стала создавать угрозу жизни окружающих, сотрудники правоохранительных органов приняли решение применить табельное оружие. Они выстрелили в задние колеса «Нивы», после чего автомобиль остановился, а водителя задержали.

Удалось установить, что за рулем находился ранее неоднократно судимый 38-летний житель Кезского района. Проведенная экспертиза установила, что мужчина был пьян.

Его машину отправили на штрафстоянку, а против него самого возбудили уголовное дело.

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