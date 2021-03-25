Что общего между шахматами и политикой в Удмуртии

Анатолий Карпов, советский и российский шахматист и политик Фото: личный архив героев

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM), с 14:03 до 14:44, будет вместе с советским и российским шахматистом и политиком Анатолием Карповым обсуждать что общего между шахматами и политикой.

Также с Анатолием Евгеньевичем поговорим о развитии проекта «Зеленая Россия» в 2021 году. А еще выясним, для чего важно развивать детский шахматный спорт и какие проекты Госдумы стали самыми важными за прошлый год.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заведующую складом в Удмуртии осудят за взятки в более 200 тыс рублей

Видео: погоня со стрельбой завязалась между ДПС и жителем Удмуртии на «Ниве»