Власти Ижевска планируют продать водонапорную башню на Центральной площади

Водонапорная башня на Центральной площади Ижевска почти 40 лет использовалась для тренировок скалолазов Фото: Архив «КП» в Ижевске

Администрация Ижевска вновь намерена продать водонапорную башню по ул. Бородина, 4, которая находится на Центральной площади. Сейчас этот объект культурного наследия регионального значения находится на балансе города. Об этом сегодня, 25 марта, в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Водонапорная башня включена в план приватизации муниципального имущества. Пройдет конкурс, обязательным условием которого будет то, что приобретатель этого объекта обязан соблюсти требования по сохранению внешнего вида этого объекта культурного наследия», – заявил мэр города.

Напомним, башня построена в 1915 году. Долгое время она использовалась для тренировок ижевских скалолазов. А в 2008 году здание было признано аварийным. В 2014 году там открыли Музей воды. Продать башню уже хотели ранее, в 2017 году, однако тогда этого сделать не удалось.

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