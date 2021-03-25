На четырех перекрестках в Ижевске появятся новые камеры видеофиксации до 1 апреля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На четырех перекрестках Ижевска до 1 апреля будут установлены камеры фиксации нарушений ПДД. Это будут следующие участки дорог:

- пересечение улиц Орджоникидзе – 40 лет Победы – Камбарская (фиксация нарушений проезда перекрестка);

- пересечение улиц Карла Либкнехта – Максима Горького (фиксация нарушений проезда перекрестка);

- пересечение улиц Кирова-Песочная (фиксация нарушений проезда перекрестка и скорости);

- ул. Михаила Петрова, напротив дома 34а (фиксация нарушения скорости).

Всего в Удмуртии в 2021 году планируют установить 25 камер фото и видеофиксации на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщается на странице нацпроекта БКАД в социальных сетях. Камеры установят на самых аварийных участках. Перечень мест был согласован с ГИБДД.

«Помимо снижения аварийности, камеры фото и видеофиксации часто становятся помощниками и для самих водителей. Граждане нередко обращаются за помощью в отдел фото и видеофиксации нарушений «Управтодор», куда стекается вся информация с камер. В случае аварий, каких-то спорных ситуаций видео или фото с места происшествия становятся серьезным аргументом в спорах. Единственное условие, что непосредственно сами фото и видео материалы предоставляются по запросу ГИБДД или суда», - говорится в сообщении.

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