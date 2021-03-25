36,6 миллионов рублей потратят в 2021 году на нанесение «пластиковой» разметки в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

25 марта прошла очередная сессия муниципального парламента. Там было решено внести изменения в городской бюджет на 2021 год. Так, расходная часть главного финансового документа столицы Удмуртии была увеличена на 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы существенно увеличили расходную часть бюджета Ижевска. Средства направлены на содержание и ремонт дорог, обеспечение льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте, на оснащение и ремонт школ, детских садов и другие важные для ижевчан статьи расходов. В декабре, в разгар пандемии, Городская дума приняла жесткий бюджет. Грамотная бюджетная политика позволила нам заложить финансы на социальные вопросы и городское хозяйство», - сказал председатель гордумы Фарит Губаев.

48 миллионов было решено направить на обеспечение льготного проезда пенсионеров в городском общественном транспорте, а еще 36,6 миллионов предусмотрены на нанесение «пластиковой» разметки. Остальные средства, в основном, будут направлены на благоустройство городских территорий и ремонт учебных заведений.

А еще 9,9 миллиона рублей необходимы для завершения разработки информационной системы проведения общего собрания собственников в многоквартирных домах в рамках проекта «Умный город». 2 миллиона рублей выделили для оснащение медицинских кабинетов в детских садах и школах. А на обеспечение работы системы видеоконтроля общественных мест и автоматизированной системы централизованного оповещения населения направят еще 6 миллионов рублей.

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