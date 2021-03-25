Двум школам в Ижевске присвоят имена героев Великой Отечественной войны

Школе №100 в Ижевске присвоят имя вице-адмирала Военно-Морского Флота, Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова Фото: Архив «КП» в Ижевске

В комиссию содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов обратились две школы в Ижевске - №87 и №100. Первая просила присвоить их учебному заведению имя маршала Советского Союза Федора Яковлевича Фалалеева, а «сотая» школа захотела носить имя вице-адмирала Военно-Морского Флота, Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова. Обе просьбы были удовлетворены комиссией на заседании 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ученики МБОУ «СОШ № 87» уже собрали материалы об уроженце Удмуртии Федоре Фалалееве и даже установили связи с местами, где увековечена память о нем. Кстати, ранее именно учителя школы №87 поспособствовали тому, чтобы улицу Смоленскую в Ижевске назвали фамилией маршала из нашей республики.

СПРАВКА КП

Фалалеев Федор Яковлевич (31.05. 1899 – 12.08.1955) - Советский военный деятель, Маршал авиации. С июля 1946 года по май 1950 года маршал авиации Ф.Я. Фалалеев возглавлял Военно-воздушную академию в пос. Монино Московской области.

А в МБОУ «СОШ № 100» создана такая спортивная инфраструктура, которая позволяет развивать военно-морское направление и активно вести работу по патриотическому воспитанию школьников. Именно поэтому коллектив учебного заведения выразил желание, чтобы их школа носила имя вице-адмирала Военно-Морского Флота Валентина Георгиевича Старикова.

СПРАВКА КП

Стариков Валентин Георгиевич (8 июня 1913 — 26 июня 1979) - подводник, Герой Советского Союза. Когда началась Великая Отечественная война, капитан-лейтенант Стариков был командиром подводной лодки «М-171». Всего за годы войны подводная лодка под его командованием была в 29 боевых походах, потопила 14 вражеских транспортов и военных кораблей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 апреля 1942 г. за успешное командование подводной лодкой и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, В.Г. Старикову присвоено звание Героя Советского Союза, а ее славному экипажу - звание гвардейского.

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