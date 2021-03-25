Гордума Ижевска одобрила сокращение подразделений администрации

Новую структуру Администрации согласовали депутаты Городской думы Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 25 марта, на сессии городской думы Ижевска депутаты согласовали изменения в структуре администрации города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в городе с 2019 года реализуется проект «Эффективный муниципалитет». В ходе его второго этапа в 2021 году решено сократить пять структурных подразделений администрации Ижевска. Раньше их было 28, а теперь останется только 23. Отмечается, что функции Управления организационной работы, Управления документационного обеспечения и обращений граждан, Управления информатизации, Хозяйственного отдела и Управления бухгалтерского учета, отчетности, бюджетного планирования и анализа переведут на уровень подведомственных учреждений.

«В администрации города будут сосредоточены все функции, которые муниципальные служащие должны выполнять в рамках действующего законодательства. Сотрудники, выполняющие вспомогательные функции, обеспечивающие работу администрации, будут переведены в подведомственные учреждения», - сказал мэр города Олег Бекмеметьев.

Кстати, с 2019 года количество муниципальных служащих в администрации уменьшилась на 362 человека. При чем 326 из них – были сокращены. За счет этого удалось сохранить в бюджете 111 млн рублей.

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