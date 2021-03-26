Заболеваемость клещевым энцефалитом за 2020 год в Удмуртии снизилась в 3,6 раза Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2020 году в Удмуртии зарегистрировали 16 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Эта цифра в 3,6 раза меньше, чем показатель 2019 года. Тогда этой болезнью заразилось 57 человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Замруководителя управления Михаил Трофимов считает, что такая динамика связана с уменьшением числа контакта людей, которое произошло из-за ограничений по коронавирусу в 2020 году.

По данным исследований клещей, в 38,4% из них был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,8% — возбудитель КВЭ.

А еще в регионе так же в 3,6 раза снизился показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в 2020 году, по сравнению с 2019 годом. А ротовирусом стали болеть реже в 2,3 раза. Суммарная заболеваемость общих кишечных инфекций за последние пять лет снизилась в 2,9 раз

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