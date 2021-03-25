Родившегося в зоопарке Удмуртии жеребёнка назвали Дейз – Джессика

Родившуюся в зоопарке Удмуртии лошадку назвали Дейз – Джессика Фото: пресс-служба Зоопарка Удмуртии

Родившемуся 24 февраля в зоопарке Удмуртии жеребенку придумали имя. Лошадку назвали Дейз – Джессика. Ранее, для того, чтобы подобрать кличку для месячной обитательницы зоопарка, объявлялся конкурс среди жителей. И имя Дейз – Джессика как раз предложил посетитель, сообщает пресс-служба ижевского зоопарка.

«Отыскать самое подходящее, среди стольких многочисленных вариантов имен было отнюдь не просто. Количество участников конкурса насчитывает около 10 тысяч человек! Только представьте, насколько интересна судьба белогривой малышки жителям региона. И это не может не радовать!», - рассказывают сотрудники в посте в социальных сетях.

Напомним, среди уже готовых вариантов, за которые предлагалось проголосовать жителям, оказались - Победа, Единичка, Дебют, Герда, Демографочка и другие. Но можно было предлагать свои варианты. Главным условием было то, чтобы имя содержало в себе буквы Е и Д - первые буквы родителей, которых зовут Европа и Джованни.

К голосованию подключился глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Я свой голос отдаю за «Предпринимательницу», потому что Удмуртия - самый предпринимательский регион России, - написал он.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

36,6 миллионов рублей потратят в 2021 году на нанесение «пластиковой» разметки в Ижевске

Гордума Ижевска одобрила сокращение подразделений администрации