Врачи в Ижевске вылечили 100-летнюю женщину-ветерана, а в России хотят отменить массовые ограничения к осени: последние новости коронавируса в Удмуртии на 25 марта

Последние новости коронавируса в Удмуртии на 25 марта Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось еще 80 человек. По данным оперштаба из них - 3 детей и 31 пенсионер. При этом только 78 человек выздоровели, их выписали.

41 877 жителей уже вакцинировались от коронавируса. Кстати, на днях в республику поступило дополнительные 2,4 тысячи доз, а позже придет еще 6,3 тысячи доз.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 264 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 840 пациентов. 371 житель, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 948 610 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 539.

Карту распространения коронавируса по районам можно увидеть по ссылке.

В октябре 2020 года 100-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска переболела коронавирусом. Она смогла полностью восстановиться после болезни с помощью массажей и дыхательной гимнастики. А еще женщине помогло пение.

Коронавирус в России

В России могут отменить большую часть ограничений, связанных с коронавирусом к осени 2021 года. Однако это произойдет только в случае массовой вакцинации жителей. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверила граждан, что на данный момент причин для отказа от вакцинации не осталось. По ее словам, российская вакцина «Спутник V» пользуется доверием во всем мире.