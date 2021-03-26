В Удмуртии задержали подозреваемого в покушении на убийство жены Фото: pixabay.com

23 марта 2020 года в Завьяловском районе Удмуртии между 36-летним подозреваемым и его 41-летней супругой произошла ссора. Мужчина и женщина выпивали, в следствие чего случился конфликт на бытовой почве. Супруга злоумышленника, после их застолья, отправилась спать. Когда она уснула, подозреваемый взял нож и несколько раз ударил ее в шею и голову. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Женщину отвезли в больницу. Сейчас ей оказывается медицинская помощь.

А ее мужа задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье - покушение на убийство. Сейчас в рамках расследования правоохранители осмотрели место происшествия, назначили все необходимое экспертизы. Готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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