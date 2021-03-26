Более 120 миллионов выделила Удмуртия в 2021 году для привлечения медиков к работе на селе

Более 120 миллионов выделила Удмуртия в 2020 году для привлечения медиков к работе на селе Фото: pixabay.com

В 2021 году, в Год села, Удмуртия выделила 120,5 миллионов рублей на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За счет этого на работу в сельские больниц планируют отправить 67 врачей и 40 средних медицинских работников, сообщает пресс-служба правительства республики.

За участие в программе в этом году врачи смогут получить единовременные компенсационные выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей. А фельдшеры - 500 и 750 тысяч рублей.

Кстати, в 2021 году в программу «Земский фельдшер» внесли поправки. Теперь, согласно им, социальную поддержку смогут получать акушерки и медсестры, которые отправятся работать в районы.

Напомним, программа «Земский доктор» реализуется в Удмуртии с 2012 года, а «Земский фельдшер» - уже четвертый год подряд. За это время в районные больницы перешло работать более 600 человек.

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