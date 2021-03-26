В Удмуртии зафиксировали еще 82 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба на 26 марта, в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 82 жителя Фото: pixabay.com

В Удмуртии вновь начало с каждым днем расти число заразившихся коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на утро 26 марта, за минувшие сутки в республике COVID-19 заболело еще 82 человека. Среди них - 9 детей и 9 пенсионеров.

При этом только 75 человек выздоровели, их выписали. А вакцину к сегодняшнему дню поставили уже 42 046 жителей.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 346 случая заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 26 915 пациентов. 371 житель, к сожалению, скончался.

Всего в Удмуртии провели 952 905 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 295.

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