Более 130 школьников из Удмуртии поборются за победу в заключительном этапе Всероссийской олимпиады Фото: Сергей ГРАЧЕВ

131 школьник из Удмуртии оправится на заключительный этап Всероссийской олимпиады. В этом году она пройдет в 15 регионах страны. Нашу республику будут представлять призеры и победители регионального этапа 2019, 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Кстати, в 2021 году в региональном этапе олимпиады участие приняли около 165 тысяч школьников со всей страны, это на 15,5% больше по сравнению с предыдущим учебным годом. А в нашей республике свои силы проверили 956 учеников.

Отмечается, что всего в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников поучаствуют 7 тысяч ребят, 250 из которых станут победителями по 24 предметам.

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