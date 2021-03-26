В Ижевске займутся реконструкцией веревочного парка у школы юных летчиков Фото: pixabay.com

В Удмуртии подвели итоги конкурса по инициативному бюджетированию в 2021 году. Всего выбрали 127 проектов, по конкурсу городских округов, которые будут профинансированы властями. Из них 35 проектов принадлежат ижевчанам. Так, одной из важных идей, которую было решено поддержать в этом году, стала реконструкция веревочного парка у школы юных летчиков, сообщает пресс-служба администрации города.

Большинство инициатив жителей Ижевска по традиции связаны с улучшением базы образовательных учреждений: обустройство спортивных площадок, ремонт бассейнов и актовых залов, закупка материально-технического оснащения.

Больше всего проектов-победителей определилось в Первомайском районе города – 10 штук. Там установят новые ограждения и заменят окна в нескольких детских садах, отремонтируют и оснастят мебелью молодежный клуб, а еще обустроят баскетбольную площадку у школы №58.

В остальных районах города будут реализованы от 9 до 5 проектов, на которые выделят субсидии.

Напомним, в конце февраля школе юных летчиков присвоили имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова. А ранее, также в рамках инициативного бюджетирования, на территории школы установили площадку для сдачи ГТО.

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